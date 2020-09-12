Исследовательская группа, которую возглавил финский профессор Ким Петтерссон, разработала тест, позволяющий в кратчайшие сроки обнаружить рак яичников. Он предполагает выявление в пораженной заболеванием ткани структур сахара, подвергшихся модификации.

Исследователи говорят, что подобный тест давно применяется для диагностики онкологических недугов яичников. Однако их разработка поможет выявлять заболевание быстро и только по одному образцу крови. Мало того, она будет показывать рак на ранней стадии, когда его можно практически безболезненно вылечить.

Сейчас исследования продолжаются. Ученые говорят, что новый тест существенно облегчит не только диагностику, но и сделает более быстрым переход к лечению заболевания, что существенно повысит шансы на успех.