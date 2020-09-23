В древних египетских гробницах, обнаруженных учеными в долине Нила, было найдено огромное множество мумифицированных ибисов и пернатых хищников. Для ученых такое количество мумий длительное время оставалось загадкой. Они долго пытались разобраться в вопросе происхождения птиц. Среди версий было их выведение искусственным путем, а также отлов пернатых в дикой природе по одиночке.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, специалисты Университета Клода Бернара провели специальное исследование. Они сделали геохимический анализ мумифицированных птиц и выяснили, что те были хищниками, обитали в живой природе и периодически залетали в долину Нила в периоды сезонной миграции.

Кроме того, ученые сумели установить, что жители Египта в древние времена уничтожали мигрирующих птиц в огромном количестве, оказывая негативное влияние на развитие некоторых популяций. Однако по мнению экспертов, делали они это за много веков до стремительного сокращения отдельных видов, которое особенно заметно в наше время.