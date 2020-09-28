Учёные из Технологического университета Наньяна в Сингапуре разработали новый метод лечения рака путём самоуничтожения.

Для этого используются наночастицы, покрытые аминокислотой L-фенилаланином. Как отмечается, именно от L-фенилаланина зависит рост и развитие поражённых раком клеток. Организм не вырабатывает это вещество сам, но получает из мясных и молочных продуктов. При сокращении количество этой аминокислоты, например, при диете или голодании, шансы на благоприятный прогноз при онкологии вырастают.

Во время тестов, проводимых на мышах, раковые клетки воспринимали наночастицу как дружественную, в результате чего запускался процесс самоуничтожения, так как частица способствует ускорению выработки активных форм кислорода. В итоге больные клетки начинали самоуничтожаться, не трогая при этом здоровые.