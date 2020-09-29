Астрономы Калифорнийского университета сумели разработать технологию, позволяющую подсчитать, сколько в нашей Вселенной содержится материи. Они утверждают, что созданный ними инструмент «GalWeight» способен обеспечить максимальную точность результатов.

Космологический инструмент дал астрономам возможность высчитать точную массу для каждого галактического скопления по отдельности. Затем они суммировали полученные результаты с теми числами, которые получились у других групп. Это позволило рассчитать количество содержащейся во Вселенной материи.

Возглавляющая команду ученых Джиллиан Уилсон заявила, что около 69 процентов занимает темная энергия. Остальное – это чистая энергия и материя.

Напомним, что сравнительно недавно группа астрономов из США задалась вопросом, сумеет ли человек выжить в длительном межпланетном перелете. Специалисты провели исследование, которое позволило получить положительный ответ на этот вопрос.