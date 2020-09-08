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Ученые, которые устали от ожидания доказательств присутствия жизни в космосе, решили поразмышлять о том, какими будут гибридные существа, которые вполне могут появится в результате связи человека с представителем других планет. Возникновение подобных гибридов они считают лишь делом времени.

Эксперты говорят, что рано или поздно человек все же преодолеет космическое пространство и начнет стремительную колонизацию иных жизненных пространств. Не исключено, что при этом ему придется вступать в отношения с представителями инопланетных цивилизаций. Причем совершенно не обязательно, что эти отношения будут сопровождаться выстрелами из боевых лазеров и плазменных пушек. Вполне возможно, люди найдут общий язык и инопланетянами, в результате чего и появятся гибридные существа.

По мнению ученых, они смогли бы здорово помочь человеческой цивилизации. С их помощью можно было бы осваивать новые планеты и галактики. Кроме того, скрещение человека с инопланетянином позволило бы получить совершенно новый разум, который объединит в себя все преимущества каждой из цивилизаций.

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