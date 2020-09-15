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Американские исследователи смогли выяснить, что пепел, выбрасываемый вулканами, влияет на земной климат гораздо сильнее, чем указывалось в предыдущих расчетах.

Учеными была изучена информация касательно извержения вулкана Келуд, расположенного на острове Ява в Индонезии. Данное событие случилось около шести лет назад. После этого специалисты создали математическую модель, показавшую, что пепел может оставаться в атмосфере планеты на протяжении полугода и даже больше.

Полученные результаты показывают, что хоть тяжелые частицы пепла и опускаются на землю спустя несколько недель, однако легкие продолжают находиться в воздухе. В теории они способны уничтожать озоновый слой и приводить к постепенному охлаждению планеты. Требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту информацию на практике.

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