Эксперты института им. Планка тщательно проанализировали результаты наблюдений за черной дырой М87 и обнаружили, что тень этого космического объекта время от времени мерцает и обладает способностью изменять свой внешний вид.

Черная дыра М87 располагается в центре одноименной галактики, которая, в свою очередь, находится в созвездии Девы. Впервые она заинтересовала ученых еще в 2017 году, когда был получен снимок, сделанный с помощью телескопа EHT. Тогда эксперты обратили внимание на необычную серповидную тень.

В результате нынешнего исследования эта фотография сравнивалась со снимками, сделанными в период с 2009 по 2013 годы. Оказалось, что серповидная форма с тех пор осталась неизменной. Однако темный сектор тени регулярно смещался, создавая мерцание. Также специалисты отметили, что яркость на каждой новой фотографии распределяется по-разному.

Ученые пояснили, что эффект мерцания вызван нагревом газовых потоков, проникающих внутрь черной дыры. Он нагревается до огромных температур, из-за чего становится турбулентным, и обеспечивает изменение яркости и внешнего вида тени.