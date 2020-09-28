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Эксперты Сибирского федерального университета рассказали о том, что гречневая крупа – отличное средство для продления жизни.

Приготовленная из нее каша активирует в человеческом организме усиленную выработку белка сиртуин 1, который отвечает за увеличенную продолжительность жизни.

Помимо этого, в зернах гречки содержится большое количество клетчатки, которая не переваривается организмом. Благодаря этому создается ощущение насыщенности и снижается объем потребляемых калорий. То есть, гречка препятствует набору лишних килограммов.

Наконец, регулярное употребление гречневой каши дает возможность адаптировать организм к самым различным стрессовым состояниям и предотвратить процесс старения клеток. Именно благодаря этому и увеличивается продолжительность жизни.

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