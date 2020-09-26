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О пользе черники для зрения не говорил только ленивый. Но эта ягода имеет и другие целебные свойства. Так, ученые Токийского университета выяснили, что она способна снимать воспалительные процессы.

В ходе исследований, проведенных специалистами, оказалось, что в чернике содержится активный компонент «птеростильбен», который наделен мощными иммунодепрессивными свойствами. Благодаря ему ягода может положительно воздействовать на весь организм и помогать в лечении самых разнообразных хронических заболеваний. Среди них ученые назвали и воспаление кишечника.

Все дело в том, что это заболевание характеризуется появлением язвенных поражений, которые возникают из-за чрезмерной активности иммунитета. Чтобы немного ослабить ее, необходимо использовать активные вещества. К которым и относится «птеростильбен».

В настоящий момент воздействие черники проверялось только на мышах, у которых был обнаружен воспалительный процесс в кишечнике. После эксперимента грызуны стали чувствовать себя значительно лучше, а от воспаления не осталось и следа.

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