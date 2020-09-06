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Специалист-терапевт Кирилл Глебко рассказал, что воспаление легких часто оказывается следствием сильного переохлаждения. Также ее вызывают бактерии, проникающие в организм человека. В зависимости от причин заболевания необходимо предпринимать различные профилактические меры.

Так, чтобы быстро согреться после переохлаждения и не оставить болезни ни единого шанса, нужно принять душ, сделав воду максимально горячей. Затем необходимо выпить чашку чая, надеть теплые шерстяные носки и укутаться одеялом. Это позволит нагреться как снаружи, так и внутри. Врач не рекомендует употреблять алкоголь, так как он действует недолго и может лишь навредить.

Не заразиться бактериальной пневмонией помогут вакцины от воспаления легких и гриппа. К примеру, в столичных медицинских учреждениях делают профилактические прививки с применением препарата «Пневмо-23». Он показан как молодым, так и пожилым пациентам, страдающим от сахарного диабета и различных хронических заболеваний. Кроме того, этот препарат используется для вакцинации медицинских работников, входящих в группу риска.

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