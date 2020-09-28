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Исследователи выяснили, что татуировки способны оказывать отрицательное влияние на функционирование потовых желез.

Согласно словам некоторых ученых, большое число тату на различных частях тела способно привести к снижению возможностей организма к регуляции внутренней температуры. Данный вывод специалисты сделали после проведения нескольких экспериментов.

Оказалось, что во время татуажа происходит повреждение кожного покрова, из-за чего он начинает выделять меньшее количество пота – падение составляет примерно 15 процентов. К тому же такой пот содержит в себе больше соли. По этой причине исследователи не рекомендуют наносить на тело слишком много тату.

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  • Анна
  • 26.09.2020
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