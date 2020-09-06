Специалист по подбору кадров Зулия Лоикова уверена, что школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является абсолютно бесполезной для учеников. Она считает, что теоретические знания, которые даются на этом уроке, в обязательном порядке должны закрепляться практическими занятиями. Пока не будет последних, предмет останется бессмысленным.

Лоикова выдвинула предложение либо убрать данную дисциплину из школьной программы, либо несколько видоизменить ее. К примеру, приглашать на уроки сотрудников спасательных служб, которые будут учить детей правильно действовать в экстремальных ситуаций. Либо организовать факультатив по ОБЖ.

Мнение Лоиковой поддержала также профессор Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Она отметила, что знания, которые получают дети на уроках ОБЖ, должны обязательно дополняться практикой. Иначе ученики очень быстро забудут все, что им говорили.