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Компания Realme стремительно покоряет рынок мобильной техники. Уже в первом осеннем месяце она планирует представить взорам широкой публики смартфон Realme 7i, который будет выделяться наличием на тыльной панели сразу четырех камер – датчика на 64 МП, 8-мегапиксельного сенсора с широкоугольным объективом, а также двух вспомогательных модулей по 2 МП каждый.

Новинка удивит поклонников и другими своими техническими характеристиками. Производитель оснастил ее дисплеем формата HD+ с диагональю 6,5 дюйма, аккумуляторной батареей на 5000 mAh, заряжающейся через «быстрый» 18-ваттный адаптер, а также фронтальной камерой на 16МП.

«Сердце» девайса – это процессор Snapdragon 662 с восемью ядрами Kryo 260. Его тактовая частота составляет 2 ГГц. За 4G-соединение будет отвечать модем Snapdragon X11 LTE, а за обработку графики – ускоритель Adreno 610.

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