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Учёные в ходе исследования обнаружили, что на половое влечение у мужчин можно повлиять.

Ключевую роль во влечении играет участок мозга с геном ароматаза, который и регулирует сексуальное поведение у мужчин. Ароматаза отвечает за превращение тестостерона в эстроген, и, таким образом, стимулирует сексуальное желание.

При употреблении различных лекарственных препаратов можно повлиять на влечение. Так, низкое половое влечение можно усилить, а чрезмерно высокое, наоборот, ослабить.

Отмечается, что в исследовании были задействованы лабораторные мыши, которым блокировали ароматазу. В результате этого у них наполовину сократилась половая активности при сохранении высокого уровня тестостерона. Как предполагается, результаты исследования помогут при разработке методов лечения расстройств полового характера.

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  • Анна
  • 10.09.2020
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