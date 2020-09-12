Учёные в ходе исследования обнаружили, что на половое влечение у мужчин можно повлиять.

Ключевую роль во влечении играет участок мозга с геном ароматаза, который и регулирует сексуальное поведение у мужчин. Ароматаза отвечает за превращение тестостерона в эстроген, и, таким образом, стимулирует сексуальное желание.

При употреблении различных лекарственных препаратов можно повлиять на влечение. Так, низкое половое влечение можно усилить, а чрезмерно высокое, наоборот, ослабить.

Отмечается, что в исследовании были задействованы лабораторные мыши, которым блокировали ароматазу. В результате этого у них наполовину сократилась половая активности при сохранении высокого уровня тестостерона. Как предполагается, результаты исследования помогут при разработке методов лечения расстройств полового характера.