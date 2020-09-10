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Крупные производители экранов LG Display и Samsung Display из Южной Кореи собираются перестать поставлять свою продукцию китайской компании Huawei, на которую США ранее наложили торговые санкции.

Согласно словам источника, в Samsung решили отказаться давать комментарии по этому поводу, а в LG отметили, что ограничения, которые были введены правительством Соединенных Штатов, не окажут сильного влияния на бизнес компании. Дело в том, что ранее она поставляла лишь небольшое число дисплеев китайскому производителю.

В СМИ напоминают, что власти США в прошлом месяце решили ужесточить санкции по отношению к Huawei. Они запретили поставлять ей комплектующие, в которых использованы американские технологии, не имея на это особого разрешения. В результате южнокорейские компании перестанут продавать ей дисплеи уже 15 сентября.

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