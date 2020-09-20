Японские специалисты из Университета Токио на основании собственноручно созданной климатической компьютерной модели сделали вывод, что как только средняя температура вырастет на половину градуса, в отдельных регионах планеты существенно усилятся засухи.

Для создания модели использовалась информация, добытая ранее проектом HAPPI в результате анализа возможных последствий повышения температур в разных регионах Земли. По его данным, в отдельных странах такими последствиями будут снижение уровня влажности, а также более частые засушливые годы.

Уровень влажности, по мнению ученых из Японии, существенно снизится в Южных Африке и Америке, в Западной Европе, а также в средиземноморском регионе. В некоторых странах Азии, а также на австралийском континенте, напротив, влаги станет больше.

В настоящий момент упомянутый выше проект проводит анализ последствий для планеты повышения температуры на 3 градуса. Специалисты говорят о том, что такой сценарий вполне возможен в ближайшее время. Поэтому необходимо как можно скорее задуматься о минимизации выбросов углекислого газа.