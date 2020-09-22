Пресс-служба Минцифры заявила, что IT-разработчики, которые создают новые цифровые решения, могут рассчитывать на получение довольно крупных грантов. На эти цели планируется выделить более семи миллиардов рублей.

Сообщается, что в число претендентов на получение средств от государства могут войти любые проекты, независимо от масштаба и направления, в котором они будут реализовываться.

Размер гранта для стартапов составит 20 миллионов рублей. Компаниям, которые занимаются реализацией проекта, помогающих перевести бизнес-процессы в цифровую плоскость, выдадут 300 миллионов.

Гранты для IT-разработчиков предусмотрены национальным проектом «Цифровая экономика». Он предполагает создание телекоммуникационной инфраструктуры, надежно защищенной от хакерских атак и возможных сбоев, перевод подавляющего большинства организаций и компаний на ПО, разработанное российскими производителями, а также стремительно развитие цифровой экономики. Всего на эти цели будет выделено почти 2 триллиона рублей.