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Российские туристы, отдыхающие в Турции, рассказали, с каким проблемами им пришлось столкнуться в условиях пандемии коронавируса.

Так, одна из групп путешественников добиралась до отеля на автобусе, в котором, как позднее выяснилось, ехал человек с коронавирусом. В итоге туристам пришлось безвылазно сидеть в своих номерах, пока они не получат результаты тестов на выявление коронавируса, который делали за свой счёт. И даже несмотря на отрицательный результат, их депортировали из страны.

Ещё один турист, отдыхающий с женой, рассказал, что столкнулся с похожей ситуацией, и они также делали тест за свой счёт. Однако после отрицательного результата они остались отдыхать дальше.

Также многие туристы жалуются на проблемы с заселением – отели оказываются закрыты из-за отсутствия сертификации или свободные места отсутствуют. Указывает также, что за отсутствие маски могут оштрафовать, однако, как отметили путешественники, её можно стянуть на подбородок – главное, чтобы она была, а как носить маску, не столь важно.

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