В столицу Беларуси прилетели подразделения сербских военнослужащих, которые будут принимать участие в ежегодных совместных учениях. Ранее с этой же целью в Минск приехали и представители ВС РФ.

Тактические антитеррористические учения «Славянское братство» проходят на белорусских полигонах ежегодно. В них участвуют военнослужащие трех стран – России, Сербии и Белоруссии. В 2020-м они пройдут в течение пяти дней – с 10 до 15 сентября.

Пресс-служба Минобороны Беларуси рассказала, что в 2020 году будут отрабатываться основные приемы борьбы с терроризмом. При этом важным фактором подведения итогов станет слаженность военных подразделений из разных стран.

Напомним, что вопросы подготовки к «Славянскому братству» обсуждались на встрече начальников Генеральных штабов ВС России и Белоруссии Валерием Герасимовым и Александром Вольфовичем. Помимо этого, военачальники упомянули и масштабные учения на Кавказе, которые также будут совместными и пройдут ближе к концу сентября.