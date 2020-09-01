Представители ПФР рассказали о том, что семьи с детьми, которым до 30 сентября исполнится 3 года, могут рассчитывать на получение сразу трех дополнительных выплат из государства. Но эти средства выдадут только тем, кто не получал «коронавирусные» пособия ранее.

Первая выплата – это 5 000 рублей за период с апреля по май, которую уже оформили более 90 процентов семей. Вторая – единовременные пособия, которые выплачивались в июне и июле. Наконец, третья – это дополнительные десять тысяч.

ПФР напоминает, что тем гражданам, которые не оформили ранее все эти пособия, стоит поторопиться. Ведь они будут выдаваться только до 1 октября. После этой даты никаких других выплат от государства не планируется.

Напомним, что на протяжении августа упорно ходили слухи о продлении единовременных выплат в размере 10 000 рублей. Однако ни президент, ни глава правительства так и не подписали распоряжение о выдаче данного пособия в третий раз.