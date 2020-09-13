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Экономист Валентин Катасонов рассказал о том, что уже с первых дней октября российская банковская система рухнет. По его словам, крах будет связан с весьма жестким кризисом неплатежей.

Катасонов утверждает, что несмотря на некоторые послабления карантина, спровоцированного пандемией, многие российские предприниматели до сих пор не отошли от предпринятых в апреле-августе ограничительных мер. Сейчас они просто не в состоянии своевременно выплачивать зарплаты своим сотрудникам, а также перечислять налоги в бюджет. Кроме того, ситуация осложняется снижающимся спросом практически на все группы товаров.

Именно по этой причине движение денег в банковской системе застопорится. Спрос на финансовые учреждения упадет до нуля, поэтому они просто начнут обваливаться одно за другим. Ведь банки существуют только тогда, когда есть движение средств.

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