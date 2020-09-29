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Сайт Роспотребнадзора опубликовал новые рекомендации для работодателей в связи со стремительным увеличением случаев заражения коронавирусом. Ведомство советует запретить обеды на рабочих местах, чтобы сохранить здоровье сотрудников предприятий.

Работодателям предлагается перенести прием пищи рабочими в специальное помещение. В котором в обязательном порядке должна быть раковина, позволяющая тщательно вымыть руки. Если в настоящий момент подобных помещений нет, их необходимо в срочном порядке оборудовать и снабдить всем необходимым.

Кроме того, эффективной профилактической мерой, по мнению Роспотребнадзора, будет соблюдение дистанции между работниками. Если имеется возможность, они должны располагаться в отдельных помещениях или даже на разных этажах. В противном случае имеет смысл организовать работу в две или три смены.

Еще одна рекомендация – это отмена любых корпоративных мероприятий, которые не позволяют соблюдать социальную дистанцию и могут стать причиной вспышки коронавируса.

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