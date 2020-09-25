Увеличение количества пациентов с Covid-19, а также начало сезона простудных заболеваний вновь сделало чрезвычайно актуальной тему их профилактики. На официальном сайте Роспотребнадзора появилась публикация с пятью правилами, соблюдение которых поможет россиянам защитить себя от ОРВИ и заражения коронавирусом.

Первое из этих правил гласит, что необходимо как можно чаще мыть руки. И обязательно с мылом. Особенно важно делать это сразу по возвращению домой.

Следующее правило – это соблюдение требований этикета и социальной дистанции. Это позволит не заразиться самому и не заразить окружающих.

Третье правило – отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни для восстановления иммунных функций организма.

Согласно четвертому правилу, необходимо обязательно надевать маску или респиратор в общественных местах. Неоднократно поднимался вопрос о ее бесполезности, однако доказано, что маска все же существенно снижает риск заражения окружающих как коронавирусом, так и другими заболеваниями.

Последнее, пятое правило, гласит, что при выявлении у себя симптомов ОРВИ, Covid или гриппа, необходимо оставаться дома. Также очень желательно сразу же вызвать врача, чтобы поставить точный диагноз.