Уже к концу 2020 года на рынок выйдет модель автомобиля Ghost Extended, созданная производителем Rolls-Royce в результате диалога с многочисленными потенциальными клиентами из разных стран мира.

Генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвес рассказал о пожеланиях увеличить пространство в задней части салона авто, а также о их воплощении в реальность.

В салоне модели Ghost Extended стало на 170 мм больше места в сравнении с автомобилем Rolls-Royce Ghost. Благодаря этому, у пассажиров появится возможность гораздо более комфортно разместить ноги во время поездки. Утверждается, что теперь по этому показателю с новой машиной не сравнится ни один 4-местный седан в мире.

Помимо расширения пространства, производитель также предоставил возможность покупателям выбрать модификации авто с наклонным сиденьем, существенно повышающим уровень комфорта. Кроме того, для пассажиров предусмотрено наличие развлекательно-информационной системы и возможность доступа к интернету через Wi-Fi.

К другим особенностям Ghost Extended относятся использование пространственной рамы «Архитектура роскоши», которая выполнена из высокопрочного, но очень легкого алюминия, внедрение инновационной технологии, обеспечивающей возможность выявлять в воздухе внутри салона малейшие примеси и эффективно их удалять. Также среди преимуществ – полный привод, мощный двигатель на 751 л.с., а также использованием кардинально новой подвески на бесступенчатых амортизаторах, которые управляются электроникой, установленной в салоне.