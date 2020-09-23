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Исследование, проведенные учеными Манчестерского университета, что в Великобритании, показало, что ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, которое сопровождается сильным воспалительным процессом. Последний имеет решающее значение, так как повышает риск развития у пациента диабета II типа на 23 процента.

Исследование проводилось путем анализа уже имеющихся медицинских и научных баз данных. Всего ученые изучили истории болезни более 1 600 тыс. человек. При этом все данные, используемые экспертами, не имело даже малейших признаков предвзятости, что позволяет говорить о достоверности информации.

Внимательно проанализировав результаты исследований, ученые заявили, что ревматоидный артрит запускает системный воспалительный процесс. Именно из-за него у пациента, страдающего от этого заболевания, со временем начинает развиваться сахарный диабет.

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