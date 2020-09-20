На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике. Предполагается, что новый экшен будет запускаться на всех версиях операционных систем от Microsoft.

Так, сообщается, что игру вполне можно будет запустить и на «семерке», поддержка которой в марте текущего года была прекращена. Лучшим же вариантом разработчики Cyberpunk 2077 называют Windows 10. Рекомендуемые для игры видеокарты – это AMD Radeon R9 Fury либо NVIDIA GeForce GTX 1060, которые помогут раскрыть все графические преимущества. Для комфортной игры потребуется также 70 Гб свободного пространства на SSD или HDD.

Помимо системных требований, разработчики рассказал и подробности создания основной локации игры – города Найт-сити. Также они назвали банды, с которыми игрокам придется вступить в смертельную схватку.