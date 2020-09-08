Популярный блогер Брэд Сэмс опубликовал пост с изображениями консоли Xbox, в которой многие пользователи заподозрили давно ожидаемую бюджетную версию приставки. Она выглядит практически так же, как старшая модель, уже анонсированная компанией Microsoft. Единственным отличием является другое расположение вентиляционного отверстия.

Блогер сообщил, что получил фото в результате утечки данных. Вскоре компания Microsoft официально подтвердила эту информацию. Ее представители заявили, что в ближайшее время планируется выход на рынок консоли Xbox Series S, которая будет отличаться от всех остальных компактными габаритами и низкой ценой, составляющей 299 долларов США.

Несмотря на доступную стоимость, приставка будет обладать практически теми же возможностями, что и старшая модель. По предварительным данным, мощность видеоускорителя составит 4 терафлопса, а игры будут запускаться в разрешении 1080 px. Последний факт является еще одни отличием от старшей модели, которая будет поддерживать гейминг в качестве 4K.