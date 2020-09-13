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Исследователи объяснили, как именно формируется такой необычный природный феномен как каменные леса. Они заявляют, что в этом точно не замешаны потусторонние силы.

Для этого ученые провели эксперимент с использованием сладких леденцов в форме цилиндров. При растворении в воде они со временем становятся остроконечными. Поэтому в местах, где преобладает известняк, который легко растворяется жидкостями, возникают острые каменистые вершины, называемые «каменными лесами». Подобные объекты можно найти во многих странах мира, включая Китай и Малайзию.

Разумеется, известняк отличается от леденца, в составе которого имеется сахар, однако на него действуют дополнительные факторы, например, ветра и рыхлые отложения. Именно благодаря ним у оснований повышается резкость, когда они погружены в воду.

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