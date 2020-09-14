Следственный комитет по Белгородской области сообщил, что подозревает жителя Валуек в убийстве своей сожительницы. Мужчина в настоящий момент задержан и содержится под стражей.

Инцидент со смертельным исходом произошел в ночь на минувшее воскресенье. Предполагаемый убийца вместо с сожительницей распивали спиртные напитки. На почве алкогольного опьянения началась ссора, которая закончилась трагично. Мужчина схватил нож со стола и нанес 54-летней женщине несколько ударов в разные части тела.

Сожительница умерла сразу же, после чего мужчина вынес бездыханное тело на улицу и лег спать. Утром труп нашли соседи, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сожитель не стал отрицать вину поэтому по решению суда его поместили под стражу. Известно, что мужчина уже был судим за двойное убийство.