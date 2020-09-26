Автомобили Lada теперь собираются и на Запорожском автозаводе в Украине. Линия, на которой осуществляется сборка, получила сертификат Groupe Renault, который дает возможность производить машины, отвечающие всем международным стандартам.

Комплекты для сборки будут поставляться в Украину концерном АвтоВАЗ. Модельный ряд представлен сразу несколькими автомобилями. Среди них – Lada Granta, которая после выхода на украинский рынок будет стоить 216 тыс. гривен (588 000 руб), и Lada Vesta. Последняя обойдется местным автолюбителям в 382 тыс. гривен (больше 1 миллиона рублей). Цены устанавливаются дилерскими компаниями.

Помимо этих двух авто, на ЗАЗ будут собирать также универсалы Lada Largus и хэтчбек Lada XRay. Цены на них пока не озвучиваются.

Сообщается, что самой дешевой будет Lada Granta в базовой комплектации, включающей двигатель мощностью 87 лошадиных сил с механической коробкой передач. Немного дороже обойдется модификация с более мощным (98 л.с) мотором, а также автоматической трансмиссией.