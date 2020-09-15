Представители LG презентовали новый гаджет, называемый Wing и оснащенный сразу двумя экранами, причем один из них можно поворачивать по часовой стрелке.

Диагональ главного дисплея составляет 6,8 дюйма, а его разрешение – 2460 на 1080 пикселей. Дополнительный 3,9-дюймовый экран предназначен для ввода сообщений, а также показа уведомлений и других второстепенных вещей, которые перестанут закрывать основное изображение. Некоторые приложения смогут работать одновременно на двух дисплеях.

Новинка оснащена процессором Snapdragon 765G с 8 гигабайтами ОЗУ. Объем постоянной памяти может составить 128 или 256 гигабайт. На базовом экране присутствует дактилоскопический сканер. Передняя 32-мегапиксельная камера имеет выдвижную конструкцию. Сзади установлена тройная система фото и видеосъемки. Приобрести LG Wing можно будет уже в ноябре текущего года за 1,1 тысячи евро (примерно 98 тысяч рублей).