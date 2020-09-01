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Издание “47news” опубликовало видео, на котором можно увидеть, как на полигоне «Новоселки», рекультивируемом уже 3 года, сбрасывается компост, вывезенный с завода МПБО-2.

Дмитрий Солопов, глава «Профистроя Северо-Запад», занимающегося рекультивацией мусорного полигона, сообщил «Фонтанке», что у него было заключено соглашение с предприятием на выгрузку компоста. В документе говорится о четырнадцати тысячах тоннах. У него имеются все необходимые протоколы, технические условия и паспорт. Однако он признался, что компост в его исходном состоянии ему не очень подходит, однако контракт был заключен по требованию заказчика.

Заказчиком является администрация Санкт-Петербурга. Уже на месте компания смешивает с землей переработанные отходы, чтобы утрамбовать их. Журналисты решили спросить Солопова, берется ли этот мусор из полигона Янино, к которому у СК РФ и Росприроднадзора появились вопросы. Подрядчик ответил, что следит за компостом, доставляемым на «Новоселки», чтобы его качество оставалось на нужном уровне.

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