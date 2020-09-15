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Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, отметила, что переболевший коронавирусом пациент способен заражать окружающих еще в течение трех месяцев после выздоровления.

Согласно ее словам, отечественными и зарубежными специалистами были проведены исследования, показавшие, что переболевшие люди способны распространять вирус до трех месяцев. В России было определено, что пациент остается заразен до 48 дней. Даже если у него отсутствуют признаки заболевания, и он чувствует себя отлично, его организм все равно продолжает выделять вирусные частицы.

Даже после прохождения курса лечения велика вероятность того, что коронавирусная инфекция будет длительное время оставаться в активной фазе. Попова добавила, что если она, к примеру, сделает себе прививку или переболеет, то вирус ее уже не побеспокоит, однако она продолжит распространять его.

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