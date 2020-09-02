Исследователи из Испании смогли определить, что полуфабрикаты и фастфуд способны вызвать преждевременное старение организма.

Согласно словам специалистов, ими был проведен опыт, в котором участвовали почти 900 добровольцев. Он продолжался в течение последних двадцати лет. У испытуемых взяли анализы до начала эксперимента и после его завершения. Помимо изучения общих показателей состояния их здоровья, ученые измерили длину теломер. Речь идет о маркере, показывающем возраст организма.

В результате эксперты выяснили, что у участников опыта, предпочитавших употреблять фастфуд и различные полуфабрикаты, на 50% чаще сокращалась длина теломер, чем у людей, у которых ежедневный рацион обычно не включал в себя подобные продукты.