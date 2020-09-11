Владислав Жемчугов, специалист по иммунитету, сообщил, что в ряде ситуациях прививание от гриппа может негативно повлиять на состояние человека. Он назвал симптомы, при которых следует незамедлительно обратиться к врачу.

Согласно словам медика, симптомы могут оказаться как легкими, так и тяжелыми. Если после вакцинации лишь слегка повысилась температура, возникла небольшая слабость в теле и появилось желание спать, то не следует паниковать, так как речь идет о нормальной реакции организма на прививку.

В случае возникновения вздутий, отеков, гноя и пульсаций на участке, где был сделан укол, а также при повышении температуры более 37,5 градуса следует снова обратиться в больницу. Врачи должны рассказать вам о составе введенного препарата и помочь с лечением. Следует обязательно подать заявление в Роспотребнадзор, указав время и место вакцинации.