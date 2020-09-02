Мелиттин, являющийся одним из компонентом пчелиного яда, способен убивать клетки трижды негативного рака молочных желез. При этом вещество не оказывает негативного воздействия на здоровые клетки.

В последние годы ученые часто проводят эксперименты с пчелиным ядом, считая его эффективным средством для борьбы со многими заболеваниями. В том числе, и с онкологическими. Недавние исследования доказали их правоту. Выделенный из яда медоносных пчел мелиттин продемонстрировал стопроцентную эффективность, уничтожив 100 процентов клеток наиболее агрессивного рака груди.

Данное открытие является чрезвычайно важным, так как данное онкологическое заболевание не лечится с помощью химиотерапии. Медики просто не применяют ее, считая абсолютно бесполезной. А вот сочетание мелиттина с доцетакселом помогло добиться первых успехов в экспериментах на мышцах. Использование такой комбинации препаратов позволило уменьшить размеры опухоли.