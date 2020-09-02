читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мелиттин, являющийся одним из компонентом пчелиного яда, способен убивать клетки трижды негативного рака молочных желез. При этом вещество не оказывает негативного воздействия на здоровые клетки.

В последние годы ученые часто проводят эксперименты с пчелиным ядом, считая его эффективным средством для борьбы со многими заболеваниями. В том числе, и с онкологическими. Недавние исследования доказали их правоту. Выделенный из яда медоносных пчел мелиттин продемонстрировал стопроцентную эффективность, уничтожив 100 процентов клеток наиболее агрессивного рака груди.

Данное открытие является чрезвычайно важным, так как данное онкологическое заболевание не лечится с помощью химиотерапии. Медики просто не применяют ее, считая абсолютно бесполезной. А вот сочетание мелиттина с доцетакселом помогло добиться первых успехов в экспериментах на мышцах. Использование такой комбинации препаратов позволило уменьшить размеры опухоли.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Назван один из самых ранних признаков болезни Альцгеймера

Команда исследователей, в которую вошли эксперты из Испании, Бельгии, Италии и Германии,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Учёные выявили главного виновника воспалительных процессов в кишечнике

Специалисты в ходе нового исследования установили возможную причину возникновения воспалительных заболеваний кишечника.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.09.2020
  • читать 1 минуту

Антивитамины могут быть аналогом антибиотиков против супербактерий

Немецкие исследователи выяснили, что в борьбе с супербактериями, которые способны противостоять многим… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи: погода, 2 сентября – небольшая облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 2 сентября – ясно, до 33 °C | Подольск: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 2 сентября – переменная облачность, до 35 °C |