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Новое исследование, проводимое экспертами Университета Южной Австралии, помогло выяснить связь между лишними килограммами и пластичного мозга. Ученые утверждают, что из-за ожирения у подавляющего большинства людей затрудняются процессы запоминания новой информации, а также исчезает тяга к познанию.

Чтобы доказать это, специалисты провели исследование с 15 добровольцами в возрасте от 18 до 60 лет, страдающими от лишних килограммов. Также к эксперименту было привлечено такое же количество людей, но с нормальным для своего возраста весом. В качестве метода исследования была выбрана транскраниальная магнитная стимуляция мозга.

Данная методика позволила ученым визуализировать активность нейронов у испытуемых и у людей, входящих в контрольную группу. Оказалось, что у тех, кто поддерживает нормальный вес тела, нейроны моментально реагировали на стимуляцию. У испытуемых с лишним весом реакция, напротив, была замедленной, либо не появлялась вообще. Именно благодаря этому удалось подтвердить, что ожирение снижает пластичность мозга и постепенно приводит к серьезным нарушениям деятельности мыслительного органа.

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