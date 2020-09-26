В сети появились фотографии нового флагманского смартфона от бренда Huawei. Модель Mate 40 Pro пока еще не была презентована официально, однако инсайдерам все же удалось сделать снимок работающего аппарата.

Пользователи и эксперты, которые успели ознакомиться с фотографией, отметили интересный дизайн передней панели. Она выделяется ярким дисплеем, изогнутым по краям, а также двойной фронтальной камерой. На правой стороне расположена кнопка включения и блокировки девайса.

По информации, представленной инсайдерами, модель Mate 40 Pro базируется на процессоре Kirin, построенному по 5-нанометровой технологии. Она будет поддерживает быструю зарядку и комплектуется ЗУ на 60 Вт. Особое внимание рекомендуется обратить на заднюю камеру. Она состоят из двух основных модулей с разрешением 80 и 50 МП, а также из ToF и перископного модуля. Последний наделен 55-кратным цифровым зумом.