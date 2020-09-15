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Препарат метаморфин, который много лет получают из сирени, не только облегчает состояние пациентов, страдающих от диабета 2 типа, но и устраняет воспалительные процессы в печени. Такой вывод сделали эксперты американского Института Солка, которые провели ряд исследований в подтверждение своей теории.

Ученые проводили исследования на мышах. В ходе экспериментов выяснилось, что метаморфин регулирует работу белков, которые оказывают воздействие на некоторые воспалительные процессы. Благодаря этому препарат оказывает благоприятное воздействие на печень, а также на другие внутренние органы. Его прием позволяет прекратить воспалительный процесс и успешно бороться с патологическими проявлениями.

Сведения, которые были получены в ходе исследований, ученые намереваются еще раз перепроверить. Затем они возьмутся за разработку стратегий использования метаморфина для лечения воспалений.

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