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Компания Toyota вновь обновила свой флагманский внедорожник Land Cruiser Prado. На этот раз сверхпопулярный у поклонников бренда автомобиль оснащен 204-сильным двигателем, работающем на дизельном топливе. Благодаря этому, авто развивает скорость 100 километров в час буквально за 10 секунд.

Помимо усовершенствованного мотора, можно отметить еще несколько интересных изменений. Наиболее важные из них коснулись мультимедийной системы, установленной в салоне авто. Теперь она поддерживает популярные сервисы Android Auto и Apple CarPlay. Информационную часть системы создатели снабдили опцией адаптивного круиз-контроля, а также функцией предотвращения аварийных ситуаций. Последняя различает не только авто, но и мотоциклы с велосипедами.

Российский офис японского производителя пока не раскрывает ни дату появления новой версии внедорожника на российском рынке. Однако автолюбители ожидают, что машина буквально через 2-3 недели уже должна появиться в продаже.

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