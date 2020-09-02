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На авторынке РФ стартовали продажи обновленного варианта модели Nissan X-Trail, который значительно изменился внутренне. Его стоимость начинается с 1 миллиона 749 тысяч рублей.

Система мультимедиа новинки теперь имеет поддержку голосовых команд и интерфейса Nissan Connect, позволяющего подключаться к мобильным устройствам и брать карты из навигатора «Яндекса». В модификациях, оснащенных модемом 4G, имеется функция кругового обзора. Соответствующая картинка выводится на сенсорный экран диагональю 8 дюймов.

В комплектациях LE Top и SE Top можно дистанционно запускать мотор, нажав на особую кнопку на ключе. Что касается моторной линейки, то она осталась без изменений и все так же предлагает один 1,6-литровый дизель мощностью 130 «лошадок», а также два бензиновых мотора объемом 2,5 и 2,0 литра, выдающих 171 и 144 лошадиных сил соответственно. Они способны работать вместе с вариатором или 6-скоростной МКПП.

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