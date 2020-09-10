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Группа ученых определила, что некоторые представители балиторовых рыб могут перемещаться по земле. До этого считалось, что этой способностью обладают лишь пещерные рыбы-ангелы.

Исследователи воспользовались компьютерной томографией для анализа тазовой области указанных рыб. В результате у одиннадцати из тридцати проверяемых образцов она совпала с рыбой-ангелом. Поэтому при необходимости данный вид вполне может перемещаться по земле. Дело в том, что у его представителей позвоночник связан с тазовым плавником.

Итоги этого исследования могут помочь биологам в получении более подробной информации о том, как именно появились первые наземные позвоночные. Закари Рэндалл, один из членов исследовательской команды, добавил, что рыбы-ангелы обладают также крючками на плавниках, помогающими им взбираться по склонам ручьев.

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