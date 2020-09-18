Эксперты Медицинской школы при Калифорнийском университете заявили, что наши способ успешной борьбы с SARS-CoV-2. Для этого им пришлось досконально разобраться в механизме, используемом коронавирусом для проникновения в клетки человеческого организма.

В результате исследования было установлено, что SARS-CoV-2 попадает туда с помощью гепарансульфата – углевода, который находится на поверхности клеток легких. Исходя из этого, эксперты использовали сразу два метода борьбы с вирусом. Первый из них заключался в использовании ферментов, просто удаляющий гепарансульфат и лишающий коронавирус возможности попасть в клетку. Второй предполагал применение гепарина, который должен был «отвлекать» на себя внимание вируса и блокировать его рецепторы.

Результаты исследования настраивают на оптимистическую волну. Ученым удалось добиться успеха в обоих случаях. Использование фермента, а также введение гепарина позволили исключить проникновение в клетки легких коронавируса и тем самым предотвратить заражение дыхательных органов.