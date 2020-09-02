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Производительность, и еще раз производительность. Именно под таким девизом компания NVIDIA анонсировала выход новых видеокарт GeForce RTX 30. В качестве основы для их разработки использована платформа Ampere.

В новую серию вошло сразу три модели графических адаптеров. В качестве флагмана производитель представил видеокарту RTX 3090, объем памяти которой составляет 24 Гб. По уверениям NVIDIA, она способна обеспечивать плавную и комфортную игру в качестве 8K с FPS, равным шестидесяти. Модель появится на рынке на последней недели сентября. Ее ориентировочная стоимость – почти 137 тысяч рублей.

Кроме того, в новой линейке выйдут модели RTX 3070 (8 Гб видеопамяти, комфортная игра в 4K), которая обойдется российским геймерам в 45 500 руб, и RTX 3080. Последняя обладает видеопамятью в 10 гигабайт, так же, как и предыдущая, позволяет играть в качестве 4K с частотой обновления 60 кадров в секунду.

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