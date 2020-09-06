Специалисты в области диетологии перечислили продукты питания, способные поддержать тело в тонусе.

Они подчеркнули, что для укрепления мышц необходимо не только выполнять физические упражнения, но и употреблять правильную пищу. К примеру, сделать мышцы подтянутыми и упругими может мясо птицы, орехи, яйца и бобовые растения, так как в них содержится большое количество белка.

Однако питание должно оказаться сбалансированным, а потому не следует полностью перестать кушать жиры. Просто выбирайте среди них полезные, имеющиеся в оливковом масле, авокадо, орехах и рыбе. Поддерживать организм в тонусе можно также с помощью молочных и цельнозерновых продуктов, содержащих в себе массу различных микроэлементов.