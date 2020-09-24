По заявлению эксперта-пульмонолога Сергея Пурясева, появление одышки – весьма опасный симптом, который требует срочного обращения к врачу. Медик утверждает, что в подавляющем большинстве случаев он указывает на серьезные поражения легких, которые необходимо начинать лечить как можно скорее.

Кроме того, признаками того, что у человека имеются проблемы с дыхательными органами, являются появление мокроты и постоянно возвращающегося кашля. Часто при поражении легких повышается температура тела, которая указывает на наличие воспалительного процесса.

Пульмонолог также рассказал, что пациенты, которые много лет страдают одышкой, моментально выявляют даже малейшие ее изменения. Как только она усиливается или начинает сопровождаться хрипами, человек понимает, что болен и обращается к врачу. К сожалению, здоровые люди чаще игнорируют появление одышки, чем начинают бить тревогу, что приводит к серьезным негативным последствиям.