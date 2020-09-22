Специалисты сайта «АвтоВзгляд» перечислили машины, у которых не нужно прогревать мотор после запуска при температуре ниже 0 градусов.

В список попала российская модель «Лада Веста», двигатели которых способны выдержать большое количество холодных пусков, а потому им не требуется основательный прогрев. Это также касается 1,4- и 1,6-литровых силовых агрегатов Gamma, которые обычно устанавливаются на южнокорейские автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio.

Однако многое зависит и от используемых моторных масел, так как если смазка будет качественной, то с двигателем ничего не случится даже при очень низкой температуре. Следует также ознакомиться с электроникой, управляющей силовым агрегатом. Если она настроена под пуск до -30 градусов, то при -35 машина точно не запустится. Впрочем, это проблема не касается локализованных в РФ моделей.