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Эксперты, занимающиеся изучением российского автомобильного рынка, заявили, что для повышения спроса на электрокары в России недостаточно развита соответствующая инфраструктура. Также они рассказали о ближайших перспективах экологически чистых автомобилей.

Так, Петр Баканов сообщил, что в российских городах очень мало зарядных станций для автомобилей на электрической тяге. Даже в столице, которая первой реагирует на ключевые тенденции мирового рынка, имеется всего 128 таких объектов. О Санкт-Петербурге, в котором всего 28 подобных станций, и говорить нечего.

Кроме того, одной из главных проблем, из-за которых потребители не слишком обращают внимание на электрокары, Баканов назвал высокую их стоимость. Также в России продается очень мало моделей таких авто, поэтому выбирать практически не из чего. По мнению эксперта, проблему с ценой должна решить Zetta от российских производителей, которая появится на рынке в конце года. Ее покупка обойдется в 500 тысяч рублей.

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