Астрофизики США, которые работают с телескопами SPECULOOS, обнаружили планету земного типа K2-315b, которая вращается вокруг звезды EPIC 24963167. Они сообщили, что ее размеры практически идентичны земным, что открывает широкие перспективы для дальнейших исследований.

Ученые назвали свою находку «планета Пи». Это название неслучайно – ведь экзопланета делает полный оборот вокруг своей звезды за 3,14 земного дня. Исследователи рассказали, что найти столь перспективное небесное тело им помогли объединенные в единую систему математика и астрономия.

Все дело в том, что данные о планете K2 астрофизики получили в архиве исследований, проводимых с применением телескопа «Кеплер» еще 3 года назад. После этого они потратили немало времени, чтобы вновь обнаружить небесное тело, так напоминающее Землю. Именно для этого пришлось использовать современную систему телескопов, которые установлены в пустыне Атаками на чилийской территории.