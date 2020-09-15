Елена Томиловская, ведущий исследователь ИМБП РАН, сообщила о том, что при нахождении на МКС мозг космонавтов приспосабливается к жизни в космическом пространстве.

Сотрудники «Роскосмоса» и ЕКА уже в течение 7 последних лет проводят опыты, связанные с анализом мозга людей, побывавших в космосе. В рамках исследования ученые делали МРТ космонавтам за 1-2 месяца до полета, а затем на 9-й или 180-й день после прибытия на планету. В ходе эксперимента были обследованы одиннадцать космонавтов.

Оказалось, что при нахождении в условиях нулевой гравитации у человека начинает падать объем серого вещества, но при этом повышаются объемы спинномозговой жидкости и белого вещества. Последнего становится больше в тех участках, которые отвечают за контроль над телом. Томиловская добавила, что количество серого вещества спустя несколько месяцев после прибытия домой возвращается к нормальным значениям.